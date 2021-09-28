مُنعت من التصويت بالانتخابات.. سلطات مدينة ألمانية تعتذر لامرأة محجبة

برلين - (د ب أ)

قدمت سلطات مدينة برجهايم غربي ألمانيا اعتذارها لامرأة كان قد منعها معاونو لجنة الانتخابات في المدينة القريبة من كولونيا من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية أول أمس الأحد لأنها كانت ترتدي حجابا وكمامة.

وكانت المرأة تقدمت بعد منعها من التصويت بشكوى إلى إدارة الانتخابات التي أصدرت أمرا إلى اللجنة الانتخابية بتمكين المرأة من الإدلاء بصوتها.

وكان قد نشر مقطع فيديو على موقع انستجرام ظهرت فيه المرأة وهي تتناقش مع معاوني اللجنة، وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن هذا المقطع.

وذكرت سلطات المدينة أن السبب في رفض معاوني اللجنة تصويت المرأة يرجع إلى "سوء تقدير" وأضافت أن معاونة اللجنة أفادت بأنها افترضت أن المرأة حجبت نفسها على نحو غير مسموح به " رغم أنه كان قد تم بحث طريقة التعامل مع مثل هذا الحجب في دورات تدريب معاوني لجنة الانتخابات".

وقالت سلطات المدينة إنه لا يمكن التأكيد على أن الواقعة لها خلفية تتعلق بالإسلاموفوبيا أو العنصرية أو التمييز.

وتابعت أن المدينة اعتذرت للمرأة عن " هذه الواقعة المؤلمة" مشيرة إلى أن عمدة المدينة فولكر ميسيلر تحدث معها هاتفيا واتفق معها على عقد لقاء شخصي في بلدية المدينة.

وقال ميسيلر في بيان :" ليس هناك شيء يمكن تجميل الحديث عنه في سوء التقدير غير العادي، ومثل هذا الشيء لا ينبغي أن يحدث ببساطة".