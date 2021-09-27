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الأمين العام للناتو يدعو الصين لتبني نهج مشترك بشأن أفغانستان

09:25 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
الأمين العام للناتو يدعو الصين لتبني نهج مشترك بشأن أفغانستان

حلف الناتو

بروكسل - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى تبني نهج مشترك للتعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وأعلن حلف الناتو اليوم الاثنين ان ستولتنبرج أكد ضرورة وجود عمل منسق على المستوى الدولي لإقناع حركة طالبان بالوفاء بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.

كما أعرب ستولتنبرج عن قلقه إزاء مسار السياسة الأمنية للصين. وأعرب بشكل خاص عن قلقه بشأن سياسة قائمة على الإكراه وتوسيع الترسانة النووية الصينية وعدم وجود شفافية في التحديث العسكري

ودعا ستولتنبرج الصين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل بشكل مسؤول داخل النظام الدولي.

كما حث الصين على الانخراط في حوار وشفافية بشأن قدراتها وعقيدتها النووية.

حلف الناتو بروكسل الصين أفغانستان

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