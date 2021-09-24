‏البيت الأبيض: ندعم العملية الانتقالية في السودان

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية، تدعم العملية الانتقالية في السودان، وذلك في أعقاب إعلان مجلس السيادة السوداني فشل محاولات انقلابية خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، لرئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، حسبما نقلت عنه قناة الشرقء إن الولايات المتحدة ترفض أي محاولات لتعطيل "إرادة الشعب".

وكانت أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، رفضهما لتعطيل التحول الديمقراطي في السودان.

ورفضت الدول الثلاث أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي سلمي ومزدهر، مطالبة بأن يعمل المكونان، المدني والعسكري، وجميع الفاعلين السياسيين معا لمنع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات إنتقالية، ومعالجة التوترات في الشرق والمناطق الأخرى.