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"الرياض": صمت المجتمع الدولي عن أفعال الحوثي الإرهابية في اليمن "غير مبرر"

09:17 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
"الرياض": صمت المجتمع الدولي عن أفعال الحوثي الإرهابية في اليمن "غير مبرر"

أرشيفية

الرياض-(أ ش أ):

اعتبرت صحيفة "الرياض" السعودية الصمت، الذي ينتهجه المجتمع الدولي تجاه الأفعال الحوثية الإرهابية التي تقوم بها الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني "أمر غير مبرر"، ويثير الكثير من التساؤلات حول الوقت الذي سيقف فيه الجميع أمام الأفعال الوحشية لتلك الجماعة الإرهابية.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان (الصمت المريب) -: "جريمة السبت الشنيعة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بحق تسعة يمنيين، وإعدامهم في محاكمة صورية فاضحة، تكشف الحد البعيد الذي يمكن أن تذهب إليه الجماعة العميلة لإيران، وتبرّئها من أي معايير دينية وإنسانية ووطنية".

وتابعت الصحيفة "الإعدام الوحشي ليمنيين بلا محاكمة، وبحرمان تام من أدنى معايير العدالة يكشف المنهج الذي ينتهجه الحوثي، وهو ما يثير أسئلة عن قدرة بعض الأطراف الدولية على معاملة الميليشيا بصفتها فصيلا سياسيا طبيعيا، والتغاضي المريب عن كل شواهد النهج الإجرامي لهذه الجماعة، أو توجيه انتقادات خجولة مع حرص مستمر على تعميم الانتقاد على جميع الأطراف".

هذا المحتوى من

الرياض الحوثية الإرهابية السعودية اليمن

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