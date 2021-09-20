جونسون: التقدم في المساعدات المناخية "أبعد ما يكون عن الكفاية"

لندن - (د ب أ)

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التقدم الذي أحرزته الدول الصناعية في الوفاء بوعدها بتخصيص مبلغ 100 دولار مليار سنويًا من المساعدات المناخية السنوية بأنه غير كاف، بعد التقليل في وقت سابق من فرص إمكانية تحقيق هذا الهدف قبل استضافة المملكة المتحدة لقمة المناخ الأممية الشهر المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن جونسون قوله في اجتماع مائدة مستديرة حول تغير المناخ في نيويورك اليوم الاثنين: "أشعر بالإحباط على نحو متزايد من أن " الشيء الذي أعلن العديد منكم الالتزام به أبعد ما يكون عن الكفاية، إن الفجوة بين ما تم الوعد به وبين ما هو يجري في الواقع وبين ما يجب أن يحدث، لا تزال واسعة".

ويحاول جونسون، الذي من المقرر أن تستضيف بلاده أسبوعين من محادثات المناخ، المعروفة باسم كوب 26، في جلاسجو ،باسكتلندا، اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، استغلال نفوذه لتحقيق التعهد بالتمويل الذي قطعته الدول على أنفسها أول مرة في قمة الأمم المتحدة للمناخ عام 2009 في كوبنهاجن والذي تجدد في عام 2015 في باريس.

وتعهدت البلدان الغنية بزيادة التمويل المناخي إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على خفض انبعاثات الكربون والتعامل مع الاحترار العالمي.