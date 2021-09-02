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سوريا تطالب المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بالجولان

06:36 م الخميس 02 سبتمبر 2021
سوريا تطالب المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بالجولان

وزارة الخارجية السورية

دمشق - (أ ش أ):

طالبت وزارة الخارجية السورية، عبر بعثتها الدائمة بجنيف، المنظمات الإنسانية الدولية، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق السوريين بمنطقة الجولان المحتلة؛ لتمكينهم من العودة لبلادهم.

وقالت الوزارة - في بيان أورده التلفزيون الرسمي السوري اليوم الخميس إن "البعثة الدائمة وجهت رسائل إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، تضمنت المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها غير الشرعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل، ولضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".

وكانت الخارجية السورية وجهت البعثة الدائمة إلى "إثارة قضية استمرار ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السوري المحتل لا سيما منعها للمسافرين منهم خارج فلسطين المحتلة ممن غادروا بقصد الدراسة أو العمل أو أي ظرف آخر من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الجولان السوري المحتل ومخاطبة الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية في جنيف حيال هذه القضية الإنسانية من أجل حماية أهلنا في الجولان السوري المحتل من هذه الممارسات الاحتلالية".

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السورية إسرائيل الجولان

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