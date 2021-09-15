بايدن يعلن عن اتفاق مشترك مع بريطانيا وأستراليا لمشاركة تكنولوجيا دفاعية متقدمة

واشنطن - (د ب ا)

أعلن الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء عن مجموعة عمل جديدة مع بريطانيا وأستراليا لمشاركة التقنيات المتقدمة في محاولة مبطنة بشكل خفيف لمواجهة الصين، حسبما قال مسؤول بالبيت الأبيض وموظف بالكونجرس لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية .

وتسهل مجموعة العمل الثلاثية التي تعرف بالاختصار "اوكوس" على الدول الثلاث تبادل المعلومات والمعرفة في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية والأنظمة التي تعمل تحت الماء وقدرات شن هجوم بعيد المدى.

وصرح أحد المصادر بأنه سيكون هناك عنصر نووي في الاتفاق الذي تشارك فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معرفتهما حول كيفية الحفاظ على البنية التحتية للدفاع النووي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن موريسون وجونسون أنضما لبايدن خلال تقنية الفيديو خلال الإعلان عن الاتفاق المشترك.