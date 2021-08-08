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سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بانجازات أولمبياد طوكيو 2020

11:05 م الأحد 08 أغسطس 2021
سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بانجازات أولمبياد طوكيو 2020

سفارة الصين بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بالإنجازات التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020.

ذكرت السفارة الصينية بالقاهرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد: "تهنئ سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري علي الإنجاز الذي حققته مصر في منافسات أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث حصلت على 6 ميداليات خلال المنافسات وهو أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية".

هذا المحتوى من

Asha
سفارة الصين بالقاهرة الصين أولمبياد طوكيو 2020 القاهرة

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