رئيس جنوب إفريقيا يتظاهر دعمًا للفلسطينيين في غزة (فيديو)

وكالات

خرج رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على رأس مظاهرة في بلاده مساندة لأهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون للإبادة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

"" سيريل رامافوزا ""

رئيس جنوب إفريقيا



خرج بمظاهرة مساندة لأهالي قطاع غزة ... pic.twitter.com/KILq1uiiSa — Eمan ميما (@EmY_TR_Rahman20) May 2, 2024

وكانت جنوب إفريقيا، قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة، الجمعة، فيما أعربت إسرائيل عن "اشمئزازها" من الاتهام.

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، إن تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.

وأضافت العدل الدولية، أنه على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت العدل الدولية: "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.