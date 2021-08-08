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جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:06 م الأحد 08 أغسطس 2021
جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (أ ش أ):

أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا تسجيل 10 آلاف و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب إفريقية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليونين و533 ألفا و466 شخصا.

كما شهدت البلاد تسجيل 190 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 74 ألفا و813 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي المتعافين مليونين و297 ألفا و974 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا جوهانسبرج جنوب إفريقيا منظمة الصحة العالمية

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16566

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232825

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