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الأردن يرحب بتعيين جروندبرج مبعوثا أمميا إلى اليمن

05:42 م الأحد 08 أغسطس 2021
الأردن يرحب بتعيين جروندبرج مبعوثا أمميا إلى اليمن

هانز جروندبرج

عمان - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتعيين هانس جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- ترحيب المملكة بهذا القرار، والتمنيات لـ"جروندبرج" بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا دعم الأردن لدور الأمم المتحدة والجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة اليمنية ووقف تدهور الوضع الإنساني وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات المعتمدة المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

وكان مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش عيّن الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثا خاصا له إلى اليمن، خلفاً لمارتن جريفيث.

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هانس جروندبرج عمان الأردن اليمن وزارة الخارجية الأردنية

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