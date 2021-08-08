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موزمبيق تستعيد السيطرة على بلدة رئيسية من قبضة المتمردين

05:45 م الأحد 08 أغسطس 2021
موزمبيق تستعيد السيطرة على بلدة رئيسية من قبضة المتمردين

قوات موزمبيق

مابوتو - (د ب أ):

استعادت قوات موزمبيق ورواندا السيطرة على بلدة موسيمبوا دي برايا الساحلية محور نحو أربع سنوات من التمرد الذي عطل مشروعا بقيمة 20 مليار دولار من جانب شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن قوات الدفاع الرواندية على حسابها على تويتر اليوم الأحد أن قوات البلدين استعادت المدينة، التي ظلت في قبضة المتمردين لنحو عام.

وقتلت حركة التمرد المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أكثر من 3 آلاف شخص منذ عام 2017، وأجبرت شركة الطاقة الفرنسية لإجلاء طاقم موظفيها من مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من أجل التصدير.

قوات موزمبيق المتمردين شركة توتال الفرنسية تنظيم الدولة الإسلامية

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