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ووهان الصينية تنتهي من فحوص كورونا الجماعية بعد ظهور حالات جديدة

01:36 م الأحد 08 أغسطس 2021
ووهان الصينية تنتهي من فحوص كورونا الجماعية بعد ظهور حالات جديدة

فيروس كورونا في مدينة ووهان

بكين- (د ب أ):

انتهت مدينة ووهان في الصين من إجراء الفحوص الجماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السكان المحليين، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة محلية جديدة في الموقع الذي يعتبر المركز الأصلي لظهور الوباء .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة المحلية أكملت فحص 3ر11 مليون شخص، حيث غطت الفحوص معظم سكان المدينة باستثناء طلاب الجامعات الذين يقضون العطلة الصيفية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وفقا لمؤتمر صحفي بشأن مكافحة الفيروس عقدته حكومة ووهان اليوم الأحد.

وقال مسؤولون إنه تم اكتشاف تسع حالات إيجابية نتيجة للفحوص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأعلنت حكومة المدينة عن الفحوص على مستوى المدينة يوم الثلاثاء بعد تسجيل ثلاث إصابات محلية مؤكدة يوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات من الحكومة أن ووهان أضافت ست حالات أخرى أمس السبت.

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