الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مسؤولية إسرائيل وعليها فتحه

وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن معبر رفح بات من مسؤولية إسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل "ضرورة فتحه قريبا".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا يزال لديها مخاوف بشأن عملية محتملة في رفح وأوضحت ذلك تماما للحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الأربعاء إن واشنطن تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل بعد تعليقها شحنة مساعدات، وذلك مع استمرار قلق واشنطن إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.

وذكر ميلر خلال إفادة صحفية أنه يتوقع أيضا إرسال وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة تقريرها إلى الكونجرس عما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وكان الموعد النهائي لتسليم التقرير هو اليوم الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نشر دبابات في رفح وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر، ما أدى إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.