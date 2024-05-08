مسؤول إيراني: حماس ليست من أذرع طهران بل هي حركة مقاومة فلسطينية

مصراوي

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تستخدم السلاح والقوة لبلوغ أهدافها وليست جادة في التوصل لاتفاق.

وأوضح خرازي أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد الضغط على إسرائيل فعليها وقف إرسال السلاح أولا، مؤكدا أن حركة حماس ليست من أذرع إيران بل هي حركة مقاومة فلسطينية.

وأشار خرازي إلى أنه إذا كان لدى إيران إمكانية لإرسال السلاح للمقاومة اليوم فلن تتردد لكن الطرق مسدودة، مشددا على أن حماس لا تنسق مع طهران بشأن عملياتها العسكرية وهم من يتخذون القرار.