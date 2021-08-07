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قرقاش لرئيس تونس: نتفهم قراراتكم التاريخية وندعمها (فيديو)

05:45 م السبت 07 أغسطس 2021
قرقاش لرئيس تونس: نتفهم قراراتكم التاريخية وندعمها (فيديو)

قيس سعيد يستقبل أنور قرقاش

وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت بقصر قرطاج، أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى الرئيس التونسي من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أنور قرقاش على أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، وهي تدرك أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

وثمن أنور قرقاش اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.

وأعرب، عن استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزًا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.

أنور قرقاش قيس سعيد تونس الإمارات

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