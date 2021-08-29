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الرئيس العراقي :استقرار المنطقة مرتبط بالعراق وسوريا

01:29 م الأحد 29 أغسطس 2021
الرئيس العراقي :استقرار المنطقة مرتبط بالعراق وسوريا

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (د ب أ):

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية.

ودعا صالح ، خلال استقباله سفير سورية لدى العراق سطام جدعان الدندح ، إلى "ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وقال الرئيس العراقي إن "دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات".

ووفق البيان، جري بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابطُ تاريخيةٌ واجتماعيةٌ وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب.

برهم صالح العراق سوريا بغداد

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