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جوتيريش يحث الجزائر والمغرب على إيجاد طريقة لإصلاح العلاقات

12:28 ص الخميس 26 أغسطس 2021
جوتيريش يحث الجزائر والمغرب على إيجاد طريقة لإصلاح العلاقات

أنطونيو جوتيريش

الامم المتحدة - (أ ش أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجزائر والمغرب على إيجاد طريق للمضي قدما في إصلاح العلاقات في ضوء التطورات الأخيرة بينهما.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إنه تلقى أسئلة من صحفيين منذ أمس بشأن مسألة قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وقال، إن الأمين العام يشجع البلدين الجارين على إيجاد طريقة للمضي قدما في إصلاح العلاقات، بما في ذلك السعي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

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أنطونيو جوتيريش الامم المتحدة الجزائر المغرب ستيفان دوجاريك

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