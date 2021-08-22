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وسائل إعلام: إغلاق مطار كابول ليومين

12:41 م الأحد 22 أغسطس 2021
وسائل إعلام: إغلاق مطار كابول ليومين

مطار كابول

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابول لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن تصريح لحركة طالبان أن الحركة ستسهل عملية الخروج من المطار في الساعات القريبة القادمة.

ويقتحم الراغبون في مغادرة أفغانستان المطار على خلفية الأنباء المتوفرة لدى العسكريين الأمريكيين حول وجود تهديد "محتمل" للمطار من جانب داعش.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أفغان قتلوا جراء التدافع الشديد والإزدحام في مطار كابول.

مطار كابول أفغانستان حركة طالبان

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