الرئيس الألماني يتوقع عواقب سياسية عالمية طويلة نتيجة استيلاء طالبان على السلطة

برلين - (د ب أ):

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأنه يرى أن استيلاء طالبان على أفغانستان سيكون له عواقب سياسية عالمية طويلة المدى.

وقال شتاينماير في برلين اليوم الثلاثاء: "إننا نعايش هذه الأيام مأساة إنسانية نشارك المسؤولية عنها ونعايش أيضا نقطة تحول سياسية تهزنا، وستغير وجه العالم".

وأكد أنه يتعين على ألمانيا حاليا فعل كل شيء من أجل تأمين مواطنيها والأفغان الذين عملوا إلى جانبها طوال أعوام.

وقال الرئيس: "فضلا عن ذلك، يتعين علينا البحث مع حلفائنا عن سبل لمساعدة الأشخاص المهددين بالتعرض لعنف أو بالموت حاليا في أفغانستان، ومن بينهم كثير من النساء اللاتي يتسمن بالشجاعة".

وأكد الرئيس: "صور اليأس في مطار كابول تبدو مخزية للغرب السياسي. ويجب علينا الآن أن نقف إلى جانب أولئك الذين لدينا التزام تجاههم".

وأضاف شتاينماير أن الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وقواتها المسلحة، فضلا عن سيطرة طالبان على السلطة، دون مقاومة، "سيلقي بظلال على المدى الطويل".

وقال الرئيس، الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية الاتحادي لألمانيا: "إخفاق مساعينا التي دامت أعواما في أفغانستان لبناء مجتمع مستقر وقادر على التحمل، يثير تساؤلات جوهرية حول ماضي، ومستقبل، سياستنا الخارجية والتزامنا العسكري".