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الدفاع الألمانية: أول رحلة إجلاء لرعايانا من أفغانستان شملت 7 ركاب

11:31 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدفاع الألمانية: أول رحلة إجلاء لرعايانا من أفغانستان شملت 7 ركاب

وزارة الدفاع الألمانية

برلين- أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية صباح اليوم الثلاثاء، أن أول رحلة إجلاء لرعاياها وموظفيها الأفغان لم تقل سوى سبعة ركاب، كانوا يتواجدون بالفعل في المطار، وذلك حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

يشار إلى قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بمطار كابول، أمس الإثنين، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات، وسط حالة من الفوضى في المطار بعد سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان.

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وزارة الدفاع الألمانية أفغانستان ألمانيا قوات أمريكية

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