دول العالم تدعو إلى العمل على استقرار الأوضاع في أفغانستان وحماية المدنيين

عواصم عالمية - (أ ش أ):

دعت عددٌ من الدول، اليوم الاثنين، إلى العمل على استقرار الأوضاع في أفغانستان وحماية المدنيين، مؤكدة حرصها على العمل وصولا لتسوية الأزمة.

فمن جانبها، دعت لجنة الأمن القومي الباكستاني خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأفغان، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي منظمة أو جماعة إرهابية ضد أي بلد.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، فقد بحثت اللجنة الوضع الناشئ في أفغانستان وآخر التطورات وتأثيرها المحتمل على باكستان والمنطقة، بالإضافة إلى الوضع الأمنى العام في المنطقة، مشددة على أن إسلام آباد ستواصل العمل مع المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة الأفغان لتيسير التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد باعتبارها السبيل للمضي قدما في تمثيل جميع الجماعات العرقية الأفغانية مع العمل بمبدأ عدم التدخل في أفغانستان.

ووجه رئيس الوزراء الباكستاني بإتاحة كافة التسهيلات الممكنة لإعادة الباكستانيين والدبلوماسيين والصحفيين وموظفي المنظمات الدولية الراغبين في مغادرة أفغانستان، مشيدا بالجهود المستمرة التي تبذلها سفارة باكستان في كابول وأجهزة الدولة في هذا الصدد.

وفي المملكة المتحدة، ​ذكرت داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) أن الحكومة ستعمل مع شركائها الدوليين على منع حدوث أي نوع من الأزمات الإنسانية في أفغانستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إن "بوريس جونسون تحدث مع قادة دوليين وسيواصل فعل ذلك، مضيفا أنه من المهم أن يعمل أعضاء المجتمع الدولي معا لإيصال أية حكومة جديدة أيا كانت".. مضيفا "أي اعتراف بحكومة أفغانية جديدة سيحتاج إلى أن يحدث على أساس مشترك وليس أحاديا، وهذا أمر سنعمل على تحقيقه".

وعن الوضع الإنساني هناك، قال المتحدث البريطاني "اعتقد أنه من الواضح أنه لا يوجد دولة واحدة لديها القدرة على التعامل مع هذا بمفردها"، لافتا إلى أن بلاده تراقب الوضع وتبذل كل ما في وسعها لتأمين المواطنين البريطانيين والأفغان.

ومن جهتها، أعربت روسيا، على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني ضمير كابولوف، عن أملها في أن تحترم السلطات الأفغانية المستقبلية حقوق الإنسان الأساسية.

وقال كابولوف مدير قسم آسيا الثاني بوزارة الخارجية، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، "إن موسكو ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تسوية الوضع في أفغانستان".

ومن جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان اليوم، أن بلاده تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، مؤكدا أنه لا يوجد سبب للذعر.

ولفت إلى أن السفارة الروسية في كابول تعمل بكامل طاقتها كالمعتاد، داعيا جميع الأطراف الأفغانية إلى حل النزاعات سلميا.