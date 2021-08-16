5 جرحى في انفجار قنبلة عنقودية جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)

أصيب خمسة أشخاص اليوم الإثنين بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات إسرائيل في بلدة كفرتبنيت في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح "بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في أحد المنازل في بلدة كفرتبنيت النبطية، تسكنه عائلة سورية".

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

وكانت إسرائيل قد خلّفت بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 أكثر من مليون قنبلة عنقودية وقذائف الى جانب الألغام، حيث أدى انفجار بعضها إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات بجروح.