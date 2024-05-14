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تسيبي ليفني لنتنياهو: حرب غزة لا داعي لها

03:58 م الثلاثاء 14 مايو 2024

تسيبي ليفني

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(مصراوي)

قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، إن حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بلا أي داعي، مشيرة إلى أن إسرائيل تدفع "ثمنًا باهظًا" بسبب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يمتلك أي خطة عن آلية إدارة الحرب.

ويواجه نتنياهو، اتهامات بإدارة الحرب لمصالحه الشخصية والسياسية، دون الاهتمام بمسألة عودة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي، والذين قتل عدد منهم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال رسائل الفيديو المصورة التي تبثها القسام، طالب عدد من الأسرى نتنياهو وحكومته بالإسراع من أجل إخراجهم والموافقة على صفقة وقف إطلاق النار حتى يعودوا إلى ذويهم.

تسيبي ليفني حرب غزة نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي
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