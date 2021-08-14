Masrawy logo white

بايدن يبحث تقليص التواجد المدني الأمريكي في أفغانستان بشكل آمن

08:50 ص السبت 14 أغسطس 2021
بايدن يبحث تقليص التواجد المدني الأمريكي في أفغانستان بشكل آمن

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي تقليص الحضور المدني الأمريكي في أفغانستان.

وكتب "البيت الأبيض" - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - أن بايدن تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن الجهود المستمرة لتقليص الحضور المدني في أفغانستان بشكل آمن.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لإجلاء مواطنيها.​

هذا المحتوى من

جو بايدن أفغانستان الولايات المتحدة انتوني بلينكن

الخبر التالى:

كازاخستان تسجل 7 آلاف و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يفتتح من مدينة بدر عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا