بايدن يبحث تقليص التواجد المدني الأمريكي في أفغانستان بشكل آمن

واشنطن- (أ ش أ):

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي تقليص الحضور المدني الأمريكي في أفغانستان.

وكتب "البيت الأبيض" - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - أن بايدن تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن الجهود المستمرة لتقليص الحضور المدني في أفغانستان بشكل آمن.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لإجلاء مواطنيها.​