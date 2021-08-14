كازاخستان تسجل 7 آلاف و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نور سلطان- (أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم السبت، 7 آلاف و510 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 679 ألفا و832 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن إجمالي حالات التعافي في البلاد تخطت حاجز الـ 548 ألف حالة.. مضيفة أن عدد مصابي "كورونا" الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 113 ألفا و155 مريضا، منهم 30 ألفا و769 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في كازاخستان، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن 5 ملايين و939 ألفا و533 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى، في حين حصل أكثر من 4 ملايين شخص على الجرعتين.​