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دوي انفجار قوي شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران

11:18 م الجمعة 09 يوليه 2021
دوي انفجار قوي شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران

انفجار ارشيفية

وكالات:

أفاد التلفزيون الايراني الرسمي، بوقوع صوت انفجار قوي شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في المدينة، جلال ملكي، في تصريح صحفي: "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأفادت وكالة "فارس" بأن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.

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