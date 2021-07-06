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رغم الإخطار الرسمي.. سفير إثيوبي ينكر الملء الثاني لسد النهضة: تجمع للمياه

04:53 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
رغم الإخطار الرسمي.. سفير إثيوبي ينكر الملء الثاني لسد النهضة: تجمع للمياه

سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

أنكر السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريجا، "الملء الثاني" لسد النهضة، وذلك رغم إخطار إثيوبيا، مصر والسودان، رسميًا بالبدء في العملية، وقال إن الأمر لا يعدو كونه "مجرد تجمّع للمياه".

وغرّد أريجا بالإنجليزية على حسابه الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء: "نظرًا لموسم الأمطار الملائم في المنطقة، فإن كمية المياه التي تدخل إلى سد النهضة أكبر من المُتدفقة خارجه. البعض يطلق على ذلك التعبئة الثانية، لكننا نُسميها تجمعًا للمياه!".

وأمس الاثنين، تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إخطارًا رسميًا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.

وردت مصر على الخطوة الإثيوبية بخطاب ثانٍ ورسمي من الوزير عبدالعاطي إلى بيكيلي؛ حيث أبلغه رفض القاهرة القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد "خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015 بين الدول الثلاث".

وقالت القاهرة، في بيان لوزارة الري، إن هذا الإجراء يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وأرسلت الخارجية المصرية بدورها الخطاب الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لإحاطة المجلس "بهذا التطور الخطير".

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، جلسة خاصة بشأن ملف سد النهضة، بناء على طلب مصري سوداني، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتتمسك بحل المشكلة أفريقيا.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب.

سد النهضة الملء الثاني لسد النهضة السفير الإثيوبي الولايات المتحدة إثيوبيا محمد عبدالعاطي

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