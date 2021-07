رغم الإخطار الرسمي.. سفير إثيوبي ينكر الملء الثاني لسد النهضة: تجمع للمياه

كتبت- رنا أسامة:

أنكر السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريجا، "الملء الثاني" لسد النهضة، وذلك رغم إخطار إثيوبيا، مصر والسودان، رسميًا بالبدء في العملية، وقال إن الأمر لا يعدو كونه "مجرد تجمّع للمياه".

وغرّد أريجا بالإنجليزية على حسابه الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء: "نظرًا لموسم الأمطار الملائم في المنطقة، فإن كمية المياه التي تدخل إلى سد النهضة أكبر من المُتدفقة خارجه. البعض يطلق على ذلك التعبئة الثانية، لكننا نُسميها تجمعًا للمياه!".

Due to favorable rainy season in the region the amount of water entering to the Grand Ethiopian Renaissance Dam #GERD is more than the outflow. Some call it 2nd filling, we call it water pooling! #Ethiopia pic.twitter.com/OnKmIxaoLg