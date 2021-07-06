الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الاضطرابات في إيسواتيني

نيويورك - (د ب أ)

قالت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء إن تقارير تدعو إلى القلق بشأن القمع الوحشي للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في مملكة إيسواتيني الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف " إن إندلاع العنف في مملكة إيسواتيني خلال الأيام الأخيرة يثير القلق الشديد وسط تقارير تشير إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص خلال المظاهرات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية".

وتابعت"تلقينا مزاعم بأن هناك استخدام غير متناسب وغير ضروري للعنف وانتهاكات وتهديدات من جانب قوات الأمن من أجل قمع المظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي بما في ذلك استخدام الشرطة للذخيرة الحية".

وذكرت تقارير أن بعض المتظاهرين نهبوا المباني واضرموا النيران في المباني والمركبات ووضعوا الحواجز على الطرق في بعض المناطق.

وقالت ثروسيل"نحث السلطات على الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان في استعادة الهدوء وسيادة القانون وتحديدا في الالتزام بخفض أي استخدام للقوة في السيطرة على المظاهرات واقتصارها على حالات الضرورة القصوى كإجراء الملاذ الأخير".

وتابعت "ندعوا الحكومة أيضا لضمان إجراء تحقيقات فورية وذات شفافية وفعالة ومستقلة ونزيهة فيما يتعلق بالادعاءات بانهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي قام بها قوات تنفيذ القانون فيما يرتبط بالمظاهرات ومحاسبة المسؤولين عنها".

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة قلقة أيضا من التقارير بشأن قطع خمدمات الانترنت الأسبوع الماضي وحثت السلطات على اتخاذ جميع الخطوات لضمان عدم حظر الوصول إلى الانترنت.

وشهدت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 2ر1 مليون نسمة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لعدة ايام.

وتعرض الملك مسواتي الثالث الحاكم المطلق للبلاد لانتقادات لاسرافه المالي، كما أن الاحزاب السياسة محظورة في إيسواتيني.