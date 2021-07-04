السودان يوضح لممثلي دول الترويكا موقفه من سد النهضة

وكالات

التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد، كلاً من ممثلي دول الترويكا دونالد بوث مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية والسيد بوب فيرويذر مبعوث المملكة المتحدة والسيد إندري ستيانسن مبعوث النرويج.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، في بيان مساء اليوم، أن اللقاء ناقش سير عملية السلام في السودان والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة إلى إنشاء آلية تقويم ومتابعة لتنفيذ الاتفاقية. وأكد ممثلو دول الترويكا أهمية تنوير وإشراك المجتمع الدولي في جهود حكومة الفترة الانتقالية، كما قدموا تنويرا عن زيارتهم إلى مدينة كاودا، مؤكدين أهمية بناء الثقة للمضي قدما في عملية التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام.

من جانبها، رحبت الوزيرة بزيارة مبعوثي الترويكا، مثمنة جهود دول الترويكا والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في السودان. وقدمت شرحًا وافيًا لجهود حكومة الفترة الانتقالية في عدة قضايا وأهمها التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المتهمين في جرائم حرب دارفور، واعلن رئيس الوزراء فيما يخص حل الخلاف في المنطقتين، وموقف السودان من سد النهضة ومطالبته بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي في الثامن من يوليو الجاري، وكذلك موقف السودان من تطورات الأوضاع الخطيرة في الجارة إثيوبيا وحرصه على إقرار السلام فيها وفي الإقليم.