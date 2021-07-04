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مسئولان دبلوماسيان روسيان يبحثان مع المبعوث الأممي التسوية السورية

09:23 م الأحد 04 يوليه 2021
مسئولان دبلوماسيان روسيان يبحثان مع المبعوث الأممي التسوية السورية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، عن عقد نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، والممثل الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، جلسة مباحثات اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، بشأن التسوية السورية.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أنه "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن الجانبين شددا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة إلى سوريا وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي في أبريل الماضي بأن الدبلوماسيين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا، لافتًا إلى أن "هناك حاجة لمزيد من الدبلوماسية الشاملة والبناءة لإحراز تقدم نحو حل الأزمة التي تشهد تدويلًا كبيرًا مع كبار المسؤولين من عدد من الدول وبينها روسيا وأمريكا وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا".

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وزارة الخارجية الروسية موسكو سوريا سيرجي فيرشينين ألكسندر لافرنتييف

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