باكستان تسجل 1400 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بفيروس كورونا

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 1400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 961 ألفا و85 حالة.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت، بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و379 حالة.

وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 906 آلاف و387 حالة، بعدما تماثلت 957 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 32 ألفا و319 حالة.​