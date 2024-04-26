الرئيس الليتواني ينضم إلى دعوة لزيادة الإنفاق الدفاعي



وارسو (د ب أ)

انضمت ليتوانيا إلى دعوات تطالب بزيادة الإنفاق العسكري من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندريه دودا اليوم الجمعة: "يجب أن نعمل معا لإقناع شركائنا في الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي."

وحضر الرئيسان مناورة عسكرية مشتركة أجرتها القوات المسلحة للبلدين فيما يسمى بمنطقة ممر سوفالكى أو "سوفالكي جاب"، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وكان دودا قد قال مؤخرا إن الناتو يجب أن يلزم أعضائه بإنفاق ما لا يقل عن 3٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام.

وقال ناوسيدا إنه يتفق مع دودا على أن الهدف الحالي المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليس كافيا في ظل هذه "الظروف المتحركة والمعقدة".

وتنفق بولندا أكثر من 4% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع، وهو هدف قال ناوسيدا إن ليتوانيا تسعى لتحقيقه أيضا.

وُيذكر أن ممر سوفالكى أو "سوفالكي جاب" هو مصطلح يصف شريطا من الأرض يبلغ عرضه 70 كيلومترا فقط، ويقع بين بيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي وعلى طول الحدود الليتوانية البولندية.

ومن شأن حدوث توغل روسي، من الناحية النظرية، في تلك المنطقة أن يعزل دول البلطيق عن دول حلف شمال الأطلسي الأخرى.