العراق يعلن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بنهاية ٢٠٢١

بغداد - (د ب أ)

أفاد بيان عراقي مساء الاثنين أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين البلدين على أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021.

وكشفت وزارة الخارجية العراقية أن البيان المشترك في ختام الاجتماع الرابع والأخير للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في واشنطن، شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مواصلة دعمها للقوات الامنية العراقية ومن ضمنها قوات البيشمركة الكردية من أجل بناء قدرتها على التعامل مع التهديدات.

واتفق الجانبان على المباديء المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي واحترام الولايات المتحدة الأمريكية من جديد لسيادة العراق والقوانين العراقية.

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه، فيما أكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية. كما أكدت العراق بأن جميع قوات التحالف الدولي عملت في العراق بناءً على دعوتها.

وكشف البيان أن القواعد التي تستضيف أفراد الولايات المتحدة وأفراد التحالف الدولي الآخرين هي قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليست قواعد أمريكية أو قواعد للتحالف الدولي، مشيرا إلى أن وجود الأفراد العسكريين الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.