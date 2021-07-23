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الجيش اللبناني: 7 خروقات لطائرات استطلاع إسرائيلية خلال يوم

05:24 م الجمعة 23 يوليه 2021
الجيش اللبناني: 7 خروقات لطائرات استطلاع إسرائيلية خلال يوم

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني تسجيل 7 خروقات جوية لطائرات استطلاع إسرائيلية أمس تخللها تنفيذ طيران دائري فوق عدد من المناطق بلبنان.

وأضافت قيادة الجيش في بيان لها اليوم الجمعة أنها رصدت الخروقات على مرحلتين على مدار يوم أمس، مؤكدة أن طائرات الاستطلاع حلقت أعلى مناطق الجنوب والشمال وجبيل وفوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل.

وأضافت أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

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الجيش اللبناني لبنان إسرائيل

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