تجهيز ثكنة عسكرية أمريكية في فيرجينيا لاستقبال 2500 مترجم أفغاني وعائلاتهم

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت منصة "أرمي تايمز" الأمريكية أن وحدات من الجيش الأمريكي تجهز حاليا قاعدة "فورت لي" بولاية فيرجينيا لاستقبال 2500 من المتعاونين الأفغان الذين عملوا كمترجمين للقوات الأمريكية إبان تواجدها في أفغانستان، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات إصدار التأشيرات الدائمة لهم بالتواجد على الأراضي الأمريكية.

وقال مصدر في البنتاجون للمنصة الأمريكية أن عمليات إجلاء المترجمين الأفغان إلى الولايات المتحدة ستتم بأسرع ما يمكن خلال الأيام القليلة القادمة وقبل انتهاء شهر يوليو الجاري، مضيفة أن ذلك سيتم وفاءً من الولايات المتحدة لهم وحفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم وهم الذين عملوا كجسور تواصل بين الولايات المتحدة والمجتمع الأفغاني.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية واسعة الانتشار قد أعلنت عن ارتفاع عدد الأفغان ممن تعاونوا مع القوات الأمريكية خلال عملها في أفغانستان من 18 إلى 22 ألف أفغاني مع بداية الأسبوع الجاري وجميعهم طالبوا بحصولهم على تأشيرات دخول للأراضي الأمريكية خشية تعرضهم لأعمال انتقامية بعد زوال غطاء الحماية الأمريكي مع انسحاب القوات الأمريكية المقرر بنهاية أغسطس القادم من أفغانستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تدرس طلبات اللجوء المقدمة من المتعاونين الأفغان " حالة بحالة " وفق تدقيق أمني وتوثيق توظيفي لتحديد طبيعة التعاون مع الجيش الأمريكي في أفغانستان خلال الأعوام العشرين الماضية، تحسبا لأن يكون من بينهم عناصر إجرامية أو إرهابية تستغل الموقف للتسلل إلى الأراضي الأمريكية.