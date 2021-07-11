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عمدة موسكو: موسكو تجاوزت ذروة الموجة الحالية من كورونا

11:47 ص الأحد 11 يوليه 2021
عمدة موسكو: موسكو تجاوزت ذروة الموجة الحالية من كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بأن العاصمة الروسية تغلبت على ذروة معدلات الإصابة الحالية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في المدينة بدأ يستقر.

ونقل موقع "آر تي عربية" عنه القول في تصريح إعلامي، اليوم الأحد، :"الحمد لله، لقد تغلبنا على ذروة معدلات الإصابة. ونشهد استقرارا ما. وحتى يمكننا القول إننا نشهد انخفاضا طفيفا في عدد الإصابات".

وأضاف في الوقت ذاته أن انخفاض عدد الإصابات نفسه لا يعني أي شيء، لأن عدد المرضى في حالة حرجة كبير.

وشهدت موسكو، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا خلال الأسابيع الماضية. وكان سوبيانين أعاد على إثر ذلك فرض قيود واسعة.

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