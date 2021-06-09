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أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي.. حشرات "الزيز" تؤخر إقلاع طائرة صحفيين مرافقة لبايدن (فيديو)

09:27 م الأربعاء 09 يونيو 2021
أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي.. حشرات "الزيز" تؤخر إقلاع طائرة صحفيين مرافقة لبايدن (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن

كتب- محمد صفوت:

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، أول جولة خارجية له منذ توليه المنصب، إذ يقوم بزيارة إلى أوروبا تستغرق ثمانية أيام، تقوده إلى بريطانيا ومقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، ويشارك خلالها في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إنجلترا، والتي سيكون من أولوياتها قضيتا الجائحة والمناخ، ويختتم جولته بلقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأقلعت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضواحي واشنطن صباح الأربعاء، ويرافقه زوجته جيل، كما كان مخططًا أن تقلع طائرة أخرى تقل الصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي، لكنها تأخرت عن الإقلاع بسبب الحشرات.

وتأخرت الطائرة المستأجرة للصحفيين لعدة ساعات عن الإقلاع ليس بسبب سوء الأحواؤ الجوية، لكن بسبب حشرات السيكادا "Cicadidae" أو "الزيز"، واضطروا في النهاية لتبديل الطائرة.

كذلك رحلة بايدن وجيل، لم تكن بمنأى عن مضايقات "السيكادا" أو "الزيز" فقام بايدن قبل ركوبه الطائرة، بضرب إحداها بعد أن حطت على رقبته، وقال ممازحًا الصحفيين: "احترسوا من السيكادا".

غرد مراسلو البيت الأبيض، على الواقعة وقالت جينيفر جاكوبس مراسلة بلومبرج: "بايدن يبعد حشرة الزيز في أول رحلة خارجية له"، ونشرت صورة مقربة للحشرة وهى على رقبة الرئيس الأمريكي.

وقالت مراسلة البيت الأبيض، لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية المحلية يامشي ألسيندور: "السيكادا لا حدود لها".

وقالت أندريا ميتشل من شبكة "إن بي سي" نيوز، إنها ليست من محبي حشرات "السيكادا". وكتب مراسل "أسوشييتد برس" جوناثان ليميير، أن "السيكادا" هي المسؤولة عن تأخر طائرة الصحفيين.

وتغزو مليارات حشرات الزيز مناطق شاسعة في الولايات المتحدة بعد الاختباء سبعة عشر عاما في باطن الأرض، قبل غزو الشوارع والحدائق، اجتاحت هذه الحشرات وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والأحاديث بين السكان خصوصا في شرق الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

ويتوقع العلماء وصول مليارات حشرات الزيز بعد الاختباء حوالى عقدين في باطن الأرض، بغية التكاثر والإباضة ثم الموت، مع ما يثيره ذلك من ضوضاء هائلة تحدثها الذكور في مسعاها لجذب الإناث. وعود آخر ظاهرة من هذا النوع إلى سنة 2004.

جو بايدن أوروبا الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي قاعدة أندروز العسكرية

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