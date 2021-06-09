إندونيسيا تخطط لتطعيم مليون شخص يوميًا ضد كورونا خلال يوليو المقبل

إندونيسيا - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أن بلاده قد تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا بمعدل مليون شخص في اليوم خلال شهر يوليو المقبل .

وجاءت تصريحات الرئيس الإندونيسي خلال زيارته لحملة التطعيم الجماعية للمعلمين وكبار السن وعاملي الخدمة العامة في مستشفى جامعة إندونيسيا في جاكارتا اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وقال ويدودو "هكذا يمكننا تحقيق هدف تطعيم 700 ألف شخص يوميا في يونيو ومليون يوميا في يوليو"

وشارك في حملة التطعيم الجماعية نحو 10 آلاف شخص، ووصف العملية بأنها كانت هادئة.

ويشار إلى أن أكثر من 11 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا في إندونيسيا، فيما تلقى أكثر من 18 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل