فرنسا: إعطاء 2ر40 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

باريس-(د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن إعطاء 2ر40 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 581 ألفا و347 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 22 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 78ر5 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 110 آلاف و224 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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