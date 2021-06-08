Masrawy logo white

فرنسا: إعطاء 2ر40 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

09:17 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
فرنسا: إعطاء 2ر40 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

باريس-(د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن إعطاء 2ر40 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 581 ألفا و347 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 22 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 78ر5 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 110 آلاف و224 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لقاح كورونا فرنسا فيروس كورونا باريس

الخبر التالى:

مقتل عائلة كندية مسلمة في هجوم "متعمد" بشاحنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وقت إضافي.. وزير التعليم يعلن قرارًا جديدًا بشأن امتحانات الثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا