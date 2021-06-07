رئيس الوزراء الهندي: توفير لقاحات فيروس كورونا مجانًا لجميع البالغين

نيودلهي - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الحكومة المركزية ستوفر لقاح فيروس كورونا مجانًا لجميع البالغين اعتبارًا من 21 يونيو الجاري، معلنًا سياسة جديدة لحملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس في البلاد.

وأضاف مودي، في خطاب للشعب، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية اليوم الإثنين، أن الحكومة المركزية قررت أن تتولى عملية شراء الجرعات من مصنعي اللقاحات لجميع الولايات، بما في ذلك نسبة الـ25% التي كانت حكومات الولايات مسؤولة عن شرائها.

وحول الموجة الثانية المدمرة من كوفيد-19 التي تشهدها بلاده مؤخرًا، قال: "إن الهند تشهد الموجة الثانية من الفيروس وما زلنا نكافح .. وتعرضت الهند للكثير من الألم خلال هذه المعركة .. لقد فقد الكثيرون أحباءهم، وأقدم تعازيّ لجميع هذه العائلات".

وتابع قائلًا: "إن هذا لهو أكبر وباء في المائة عام الماضية .. إنها مأساة لم ير العالم الحديث ولم يشهد مثل هذا الوباء .. لقد قاتلت بلادنا على العديد من الجبهات هذه الجائحة العالمية الكبيرة".

وأشار إلى أنه خلال الموجة الثانية، زاد الطلب على الأكسجين الطبي في الهند بشكل لا يمكن تصوره في أبريل ومايو، موضحا أنه لم يسبق للهند في تاريخها أن شعرت بالحاجة إلى هذا الكم من الأكسجين الطبي، وقال: "إن جميع الأجهزة الحكومية شاركت لتلبية هذه الحاجة".

وتأتي السياسة الجديدة بعد أن كانت الحكومة المركزية توفر اللقاحات مجانًا في المراكز الحكومية للأشخاص فوق 45 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء البلاد، وأصبح الآن بإمكان جميع من تزيد أعمارهم على 18 عامًا الحصول على اللقاحات مجانًا.