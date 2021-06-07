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ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيًا مع رئيس الكونغو الديمقراطية سبل تعزيز التعاون الثنائي

08:01 م الإثنين 07 يونيو 2021
ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيًا مع رئيس الكونغو الديمقراطية سبل تعزيز التعاون الثنائي

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزه على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى - خلال الاتصال - استعراض جهود البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في أفريقيا.

وأعرب بن زايد، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونغو الديموقراطية حكومة وشعبا ولأسر ضحايا بركان جبل "نيراجونجو"، مبديًا تضامن الإمارات مع شعب الكونغو الصديق في هذه الظروف الصعبة.

هذا المحتوى من

Asha
محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي الإمارات القوات المسلحة الإماراتية

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