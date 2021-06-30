الرئيس الفرنسي: النساء أكثر تضررًا من وباء كورونا



باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن النساء هن الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات افتتاحية بمنتدى جيل المساواة اليوم الأربعاء، وهو مؤتمر أممي للمساواة بين الجنسين تستضيفه فرنسا والمكسيك هذا العام، إن النساء أصبحن "أول ضحايا" الوباء العالمي لأن الأزمة تسببت في تفاقم أوجه الظلم الاجتماعي.

وتابع ماكرون إن عمليات الإغلاق أدت إلى تزايد العنف ضد النساء.

كما أكد الرئيس الفرنسي وجود "نزعة محافظة جديدة" تهاجم حقوق النساء.

وأضاف ماكرون أمام المنتدى، الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وآخرون، إنه بعد مضي ربع قرن على عقد مؤتمر المرأة العالمي في بكين، هناك حاجة إلى شعور أكبر بالأهمية الملحة.

وخلال مؤتمر المرأة الذي عقد في الصين في عام 1995، تبنت 189 دول قائمة مطالب بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع.