كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 600 لليوم الرابع

سول- (د ب أ):

تجاوزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية 600 إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت بسبب تفشي إصابات عنقودية في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 668 إصابة جديدة، من بينها 611 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 154 ألفا و457 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 وفيات جديدة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2012.​