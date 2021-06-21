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الصدر: وصول رئيسي للحكم في إيران لا يجب أن يصعد الصراعات في المنطقة

05:56 م الإثنين 21 يونيو 2021
الصدر: وصول رئيسي للحكم في إيران لا يجب أن يصعد الصراعات في المنطقة

مقتدى الصدر رئيس تحالف سائرون

بغداد - (د ب أ)

قال الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الاثنين إن وصول الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم لا يجب أن يؤدي إلى التشدد وتصاعد الصراعات في المنطقة.

وأضاف الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في الجمهورية الإيرانية يجب أن لايفيء على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات".

وتابع الصدر قائلا: "نحن نأمل منه أن يحكم العقل والشرع والحوار لإنهاء الصراعات السياسية والطائفية في المنطقة".

ودعا الصدر كل من السعودية وإيران إلى "حل مشاكلهم من جهة وإخراج العراق من هذا الصراع من جهة أخرى وعدم التدخل بشؤونه وخصوصًا وأن العراق مقبل على انتخابات برلمانية وهي شأن داخلي".

واختتم الصدر تصريحاته قائلا: "نحن لانريد زج العراق والعراقيين في أتون الحرب والقتال وإننا نؤازر جميع دول الجوار في محنتهم بما لايضر العراق وشعبه".

مقتدى الصدر إبراهيم رئيسي إيران تويتر

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