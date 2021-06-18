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سفير روسيا بالقاهرة: مصر شريك أساسي لروسيا في مختلف المجالات

10:28 م الجمعة 18 يونيو 2021
سفير روسيا بالقاهرة: مصر شريك أساسي لروسيا في مختلف المجالات

جيورجي بوريسينكو

القاهرة - (أ ش أ):

قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إن مصر تعد شريكاً أساسياً لروسيا في مختلف المجالات، وهناك دائما تقارب في الآراء الدولية وكذلك تعاون مشترك في كافة المجالات السياسية، الإقتصادية، الثقافية والتجارية.

وأكد السفير الروسي -خلال حفل إطلاق عام التبادل الإنساني المصري الروسي في دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة- حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية علي دعم العلاقات التي تربطه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن هذا الحدث المهم سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين الدولتين، وسيساعد الشعبين على معرفة ثقافات بعضهم البعض ونمط الحياة اليومية في مصر وروسيا.

وقال إن العام الإنساني المصري الروسي كان من المفترض أن يقام في ربيع عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب (كورونا) ومع ذلك فإن العلاقات الإنسانية بين البلدين لازالت تزداد قوة ومتانة.

وأشار السفير الروسي إلى أنه في العام الماضي تمت إزالة الستار عن بعض التماثيل الروسية المهمة في مصر، موضحاً أن الشعبين المصري والروسي بينهما العديد من النقاط المشتركة، مشيراً إلى اهتمام المصريين بدراسة اللغة الروسية، فهم يحملون مشاعر دافئة للروس.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووأولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الإتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسى، قد أطلقتا مساء اليوم، فعاليات عام التبادل الإنسانى المصري الروسي، وذلك تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة مصر روسيا

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