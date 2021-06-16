Masrawy logo white

العثور على حطام سفينتين عمرهما قرنين قبالة سواحل سنغافورة

03:32 م الأربعاء 16 يونيو 2021
العثور على حطام سفينتين عمرهما قرنين قبالة سواحل سنغافورة

ارشيفيه

سنغافورة - أ ش أ

كشف علماء الآثار بمجلس التراث الوطني السنغافوري ومعهد أبحاث "يوسف إسحق"، اليوم /الأربعاء/، عن العثور على حطام سفينتين يعود تاريخهما إلى قرنين من الزمان قبالة سنغافورة، فيما يُعد اكتشافًا نادرًا سيلقي الضوء على التراث البحري للمدينة.

وذكر راديو فرنسا الدولي أنه لطالما كانت دولة الجزيرة مركزًا تجاريًا رئيسيًا مزدهرًا على طرق الشحن العالمية التي تربط المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي.

وقد عثر الغواصون على الحطام الأول قبالة جزيرة بيدرا برانكا الصخرية شرقي سنغافورة، حيث صادفوا ألواحًا وتحفًا خزفية في عام 2015، قد يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر، عندما كانت سنغافورة تعرف باسم (تيماسيك).

وأثناء فحص الحطام الأول، اكتشف الغواصون حطامًا آخر، يرجح علماء الآثار أنه يعود لسفينة شاه مانشاه، وهي سفينة تجارية تم تصنيعها في الهند وغرقت في عام 1796 أثناء إبحارها من الصين إلى الهند.

وقال مجلس التراث ومركز الأبحاث إن المواد التي تم انتشالها من الحطام الثاني كانت عبارة عن منتجات من السيراميك الصيني ومنتجات من الزجاج والعقيق، وكذلك بعض المراسي والمدافع.

وقد اكتملت عملية مسح الموقع واستعادة القطع الأثرية من حطامي السفينتين العام الحالي.

هذا المحتوى من

Asha
حطام سفينتين سواحل سنغافورة مجلس التراث الوطني السنغافوري يوسف إسحق التراث البحري

الخبر التالى:

انتهاء جولة محادثات على نطاق ضيق بين بوتين وبايدن في جنيف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد اعتمادها رسميًا بالجيزة.. كيف تحصل على نتيجتك بالصف الثالث الإعدادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا