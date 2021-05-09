السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي صحة تقرير عن نقل قوات من سورية إلى اليمن

طهران- (د ب أ):

نفت السفارة الإيرانية في أنقرة اليوم الأحد صحة تقرير حول نقل إيران لقوات من سورية إلى اليمن، واعتبرت التقرير "دليلا على الجهل بالحقائق الميدانية".وقالت، في تغريدة على موقع تويتر، :"هذا الادعاء الكاذب يتناقض مع نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الكارثية اللاإنسانية ضد الشعب اليمني".

وأكدت السفارة، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعت دائما إلى إنهاء هذه الحرب ودعمت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية نقلت أمس الأول الجمعة عن مصادر مطلعة القول إن "الحرس الثوري" الإيراني أرسل عناصر سورية تابعة له إلى اليمن للقتال بجانب جماعة الحوثي مقابل رواتب شهرية.

وقالت المصادر إن الحرس الثوري أرسل دفعة أولى تضم نحو 120 مرتزقا من بلدات ومدن محافظة دير الزور شرقي سورية إلى اليمن للقتال في صفوف الحوثيين.