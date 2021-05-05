طالبان والحكومة تهددان الصحفيين في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

هددت طالبان والحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء، الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بسبب ما تردد عن نشر دعاية، وذلك بعد تصاعد الصراع بين الأطراف المتحاربة.

وقال أحمد ضياء سراج، رئيس إدارة الأمن الوطني الأفغانية، وهي وكالة الاستخبارات الأفغانية، إن بعض المحطات التلفزيونية تبث دعاية لصالح طالبان، واصفا إياها بـ"الصادمة".

وجاءت تصريحات سراج خلال جلسة مغلقة للبرلمان.

ونقل عنه النائب الأفغاني عارف رحماني الذي حضر الجلسة قوله "لن نتسامح مع هذا".

وتم نشر البيان نفسه في حساب إدارة الأمن الوطني الأفغانية الرسمي على تويتر، ولكن تم حذفه بعد فترة وجيزة.

وفي الوقت نفسه، اتهم المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد وسائل الإعلام بنشر "دعاية متحيزة " خلال الأيام القليلة الماضية.

ودون تسمية أي وسيلة إعلامية، حذر مجاهد العاملين في مجال الإعلام من عواقب حال عدم التزامهم بالحياد.

كما اتهم إدارة الأمن الوطني بالوقوف وراء الدعاية المتحيزة .

وفي أفغانستان، يعمل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في مناخ من الخوف بعد استهدافهم بشكل مباشر في الأشهر الأخيرة، مع مغادرة العديد منهم للبلاد.

ووفقا لمنظمة "ناي" الصحفية المحلية، فإنه في عام 2020 قتل ما لا يقل عن 11 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن غالبية الهجمات لكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن عدد قليل منها. كما تم اتهام طالبان بهذا الشأن.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن أفغانستان هي واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين.