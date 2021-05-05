شكرى يبحث مع وزير خارجية مالي تعزيز التعاون بين البلدين

02:53 م الأربعاء 05 مايو 2021
شكرى يبحث مع وزير خارجية مالي تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، بالقاهرة مع زيني مولاي وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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سامح شكري وزير الخارجية زيني مولاي مالي

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